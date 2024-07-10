Украина. Премьер лига10 июля 2024, 16:55 | Обновлено 10 июля 2024, 16:59
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С новичком и молодежью. Состав Динамо на первый контрольный матч
Команда проведет спарринг на сборе в Австрии
10 июля 2024, 16:55 | Обновлено 10 июля 2024, 16:59
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В 18:00 начнется первый контрольный матч «Динамо» на сборе в Австрии, а соперником будет немецкий «Падерборн».
Наставник Александр Шовковский в основе выставил ряд молодых игроков, а также новичка Александра Пихаленка.
Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Малыш, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Буяльский, Кабаев, Пашко, Ванат
Среди сборников в основе нашлось место только Александру Тымчику и Владимиру Бражко. Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко только вчера присоединились к команде после Евро-2024.
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