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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 16:55 | Обновлено 10 июля 2024, 16:59
527
3

С новичком и молодежью. Состав Динамо на первый контрольный матч

Команда проведет спарринг на сборе в Австрии

10 июля 2024, 16:55 | Обновлено 10 июля 2024, 16:59
527
3
С новичком и молодежью. Состав Динамо на первый контрольный матч
ФК Динамо Киев

В 18:00 начнется первый контрольный матч «Динамо» на сборе в Австрии, а соперником будет немецкий «Падерборн».

Наставник Александр Шовковский в основе выставил ряд молодых игроков, а также новичка Александра Пихаленка.

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Малыш, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Буяльский, Кабаев, Пашко, Ванат

Среди сборников в основе нашлось место только Александру Тымчику и Владимиру Бражко. Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко только вчера присоединились к команде после Евро-2024.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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FunnyCat_____
Удачной подготовки самому титулованному и популярному клубу Украины!
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