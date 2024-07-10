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Лига наций
10 июля 2024, 17:11 | Обновлено 10 июля 2024, 17:12
353
0

УАФ определила, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций

Игры пройдут в Чехии и Польше

10 июля 2024, 17:11 | Обновлено 10 июля 2024, 17:12
353
0
УАФ определила, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола определила, в каких городах сборная Украины будет проводить формально домашние матчи Лиги наций в Дивизионе B1.

7 сентября команда Сергея Реброва сыграет с Албанией в столице Чехии Праге, а матчи с Грузией и Чехией 11 и 14 октября пройдут в польских городах Познань и Вроцлав соответственно.

Для сборной Украины важно хорошо выступить в Лиге наций, учитывая рейтинг национальных команд перед жеребьевкой отбора ЧМ-2026, которая пройдет в декабре.

УАФ после неудачного Евро-2024 поддержала тренера Сергея Реброва, который продолжит работу с командой.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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