УАФ определила, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций

Украинская ассоциация футбола определила, в каких городах сборная Украины будет проводить формально домашние матчи Лиги наций в Дивизионе B1.

7 сентября команда Сергея Реброва сыграет с Албанией в столице Чехии Праге, а матчи с Грузией и Чехией 11 и 14 октября пройдут в польских городах Познань и Вроцлав соответственно.

Для сборной Украины важно хорошо выступить в Лиге наций, учитывая рейтинг национальных команд перед жеребьевкой отбора ЧМ-2026, которая пройдет в декабре.

УАФ после неудачного Евро-2024 поддержала тренера Сергея Реброва, который продолжит работу с командой.