УАФ определила, где сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций
Игры пройдут в Чехии и Польше
Украинская ассоциация футбола определила, в каких городах сборная Украины будет проводить формально домашние матчи Лиги наций в Дивизионе B1.
7 сентября команда Сергея Реброва сыграет с Албанией в столице Чехии Праге, а матчи с Грузией и Чехией 11 и 14 октября пройдут в польских городах Познань и Вроцлав соответственно.
Для сборной Украины важно хорошо выступить в Лиге наций, учитывая рейтинг национальных команд перед жеребьевкой отбора ЧМ-2026, которая пройдет в декабре.
УАФ после неудачного Евро-2024 поддержала тренера Сергея Реброва, который продолжит работу с командой.
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