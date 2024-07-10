Еще один новичок. В расположение Карпат прибыл бразильский вингер

По информации ТаТоТаке, бразильский вингер Стенио прибыл в расположение «Карпат», с которыми близок к подписанию полноценного контракта.

21-летний игрок в минувшем сезоне играл на правах аренды в Португалии. Кроме того, имеет опыт выступлений в Италии за молодежную команду «Торино».

Контракт Стенио с «Крузейро» рассчитан до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что львовский клуб заплатит за 50% прав на игрока.

«Карпаты», которые в новом сезоне сыграют в УПЛ, раньше подписали Владимира Адамюка, Дениса Мирошниченко, Максима Мельниченко, Ореста Кузыка и Александра Кемкина.