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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 15:48 | Обновлено 10 июля 2024, 15:55
114
0

Еще один новичок. В расположение Карпат прибыл бразильский вингер

Стенио уже находится в Украине

10 июля 2024, 15:48 | Обновлено 10 июля 2024, 15:55
114
0
Еще один новичок. В расположение Карпат прибыл бразильский вингер
Getty Images/Global Images Ukraine. Стенио

По информации ТаТоТаке, бразильский вингер Стенио прибыл в расположение «Карпат», с которыми близок к подписанию полноценного контракта.

21-летний игрок в минувшем сезоне играл на правах аренды в Португалии. Кроме того, имеет опыт выступлений в Италии за молодежную команду «Торино».

Контракт Стенио с «Крузейро» рассчитан до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что львовский клуб заплатит за 50% прав на игрока.

«Карпаты», которые в новом сезоне сыграют в УПЛ, раньше подписали Владимира Адамюка, Дениса Мирошниченко, Максима Мельниченко, Ореста Кузыка и Александра Кемкина.

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Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Крузейро
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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