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  4. Лионель МЕССИ: «Понимаю, что это мои последние битвы в сборной Аргентины»
Кубок Америки
10 июля 2024, 15:29 |
390
0

Лионель МЕССИ: «Понимаю, что это мои последние битвы в сборной Аргентины»

Форвард близок к завершению карьеры в сборной

10 июля 2024, 15:29 |
390
0
Лионель МЕССИ: «Понимаю, что это мои последние битвы в сборной Аргентины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сборная Аргентины сумела выйти в финал Копа Америка, где команда получит возможность защитить свой титул. Лидер сборной Лионель Месси намекнул, что скоро может провести последний матч за команду.

«Нужно получать удовольствие от всего, что происходит со сборной Аргентины. Мы снова вышли в финал и будем бороться за трофей. Хотим воспользоваться своим шансом».

«Получаю огромное удовольствие, и так же, как Ди Мария или Отаменди понимаю, что это мои последние битвы», — сказал Месси.

Ранее Лионель не был уверен, что сыграет на ЧМ-2026.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Иван Зинченко Источник: Ole
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