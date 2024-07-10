Украина. Премьер лига10 июля 2024, 14:30 |
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ВИДЕО. Вернулись после Евро. Два лидера Динамо присоединились к команде
Ярмоленко и Шапаренко уже работают с командой
10 июля 2024, 14:30 |
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Игроки «Динамо» Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко вернулись в расположение команды, которая работает на тренировочном сборе в Австрии.
Оба хавбека получили небольшой отдых после выступлений на Евро-2024 в составе сборной Украины и теперь начинают подготовку к новому сезону.
Раньше всех среди сборников в состав киевлян вернулся вратарь Георгий Бущан.
Клуб сообщает, что по индивидуальной программе работает только новичок Брайан Себальос.
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