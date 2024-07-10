ВИДЕО. Вернулись после Евро. Два лидера Динамо присоединились к команде

Игроки «Динамо» Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко вернулись в расположение команды, которая работает на тренировочном сборе в Австрии.

Оба хавбека получили небольшой отдых после выступлений на Евро-2024 в составе сборной Украины и теперь начинают подготовку к новому сезону.

Раньше всех среди сборников в состав киевлян вернулся вратарь Георгий Бущан.

Клуб сообщает, что по индивидуальной программе работает только новичок Брайан Себальос.