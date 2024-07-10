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  4. ВИДЕО. Вернулись после Евро. Два лидера Динамо присоединились к команде
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 14:30 |
1209
1

ВИДЕО. Вернулись после Евро. Два лидера Динамо присоединились к команде

Ярмоленко и Шапаренко уже работают с командой

10 июля 2024, 14:30 |
1209
1
ВИДЕО. Вернулись после Евро. Два лидера Динамо присоединились к команде
ФК Динамо Киев. Ярмоленко (в центре) и Шапаренко (справа)

Игроки «Динамо» Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко вернулись в расположение команды, которая работает на тренировочном сборе в Австрии.

Оба хавбека получили небольшой отдых после выступлений на Евро-2024 в составе сборной Украины и теперь начинают подготовку к новому сезону.

Раньше всех среди сборников в состав киевлян вернулся вратарь Георгий Бущан.

Клуб сообщает, что по индивидуальной программе работает только новичок Брайан Себальос.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Alex Suz
Які вони лідери..  та таке... .
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