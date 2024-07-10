Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Вратарь Украины U-23: «Ожидания от Олимпиады хорошие. Будем бороться»
Футбол
10 июля 2024, 14:12 | Обновлено 10 июля 2024, 15:05
267
0

Вратарь Украины U-23: «Ожидания от Олимпиады хорошие. Будем бороться»

Фесюн получил шанс сыграть на Олимпиаде-2024

10 июля 2024, 14:12 | Обновлено 10 июля 2024, 15:05
267
0
Вратарь Украины U-23: «Ожидания от Олимпиады хорошие. Будем бороться»
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины U-23 Кирилл Фесюн доволен тем, что сыграет на Олимпиаде, и надеется на хорошие результаты команды.

«Я надеюсь, что будем сражаться за высокие места. Предчувствия хорошие. У нас не так много времени подготовиться, но если мы чего-нибудь хотим, то должны собраться все вместе. У нас достаточно реальные шансы проявить себя».

«Вызов в сборную? Очень приятно. Представлять страну в такое время на таких соревнованиях. Тем более, это первый турнир во времена независимости. Потому очень рад был. Как узнал? Главный тренер «Шахтера» подозвал меня и сказал, что меня вызвали и отпускают. Я понимаю ситуацию в стране и хочу, чтобы мы победили».

«Мы ставим перед собой только самые высокие цели. Там уже будет видно. Надеемся, все будет хорошо», – сказал Фесюн.

В группе Украина сыграет против Ирака, Марокко и Аргентины.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины во Франции готовится к старту Олимпиады
В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо
УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник
Кирилл Фесюн сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 10 июля 2024, 07:26 23
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Теннис | 10 июля 2024, 13:40 17
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024

Поединок состоится 10 июля, ориентировочное время начала игры – 15:30 по Киеву

Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Футбол | 09.07.2024, 23:57
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Фурию не остановить. Испания одолела Францию в Мюнхене
Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024
Олимпийские игры | 08.07.2024, 21:02
Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024
Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Футбол | 10.07.2024, 10:44
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
08.07.2024, 17:23 4
Теннис
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
08.07.2024, 14:33 16
Футбол
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
08.07.2024, 10:36 37
Футбол
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
ФОТО. Милан представил нового тренера. Он пришел с флагом Украины
08.07.2024, 14:30 6
Футбол
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
08.07.2024, 11:14 17
Футбол
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
08.07.2024, 12:45
Бокс
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 1
Футбол
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 17:06 29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем