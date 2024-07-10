Вратарь Украины U-23: «Ожидания от Олимпиады хорошие. Будем бороться»
Фесюн получил шанс сыграть на Олимпиаде-2024
Вратарь «Шахтера» и сборной Украины U-23 Кирилл Фесюн доволен тем, что сыграет на Олимпиаде, и надеется на хорошие результаты команды.
«Я надеюсь, что будем сражаться за высокие места. Предчувствия хорошие. У нас не так много времени подготовиться, но если мы чего-нибудь хотим, то должны собраться все вместе. У нас достаточно реальные шансы проявить себя».
«Вызов в сборную? Очень приятно. Представлять страну в такое время на таких соревнованиях. Тем более, это первый турнир во времена независимости. Потому очень рад был. Как узнал? Главный тренер «Шахтера» подозвал меня и сказал, что меня вызвали и отпускают. Я понимаю ситуацию в стране и хочу, чтобы мы победили».
«Мы ставим перед собой только самые высокие цели. Там уже будет видно. Надеемся, все будет хорошо», – сказал Фесюн.
В группе Украина сыграет против Ирака, Марокко и Аргентины.
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