Испания стала автором одной из самых быстрых волевых побед в плей-офф

Сборная Испании стала автором одной из самых быстрых волевых побед на стадии плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. В матче с Францией испанцам, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось всего 16 минут.

В истории Euro меньше времени на отыгрыш потратила в «олимпийке» только Исландия во встрече с англичанами в 1/8 финала ЧЕ-2016.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Минимальное время на отыгрыш при волевых победах на стадии плей-офф

Время Сборная Дата Стадия Соперник ПС ПБ Счет 14’ Исландия 27.06.2016 1/8 Англия 4’ 18’ 2:1 16’ Югославия 06.07.1960 1/2 Франция 62’ 78’ 5:4 16’ Испания 09.07.2024 1/2 Франция 9’ 25’ 2:1 21’ Франция 23.06.1984 1/2 Португалия 98’ 119’ 3:2 33’ Нидерланды 21.06.1988 1/2 ФРГ 55’ 88’ 2:1 33’ Испания 30.06.2024 1/8 Грузия 18’ 51’ 4:1 36’ Германия 30.06.1996 Финал Чехия 59’ 95’ 2:1 41’ Нидерланды 06.07.2024 1/4 Турция 36’ 76’ 2:1 42’ Уэльс 01.07.2016 1/4 Бельгия 13’ 55’ 3:1

ПС - последний гол соперников; ПБ - победный гол.