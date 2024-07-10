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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 13:46 | Обновлено 10 июля 2024, 13:47
227
0

Испания стала автором одной из самых быстрых волевых побед в плей-офф

Чтобы отыграться в матче с французами, испанцам понадобилось 16 минут

10 июля 2024, 13:46 | Обновлено 10 июля 2024, 13:47
227
0
Испания стала автором одной из самых быстрых волевых побед в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании стала автором одной из самых быстрых волевых побед на стадии плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. В матче с Францией испанцам, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось всего 16 минут.

В истории Euro меньше времени на отыгрыш потратила в «олимпийке» только Исландия во встрече с англичанами в 1/8 финала ЧЕ-2016.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Минимальное время на отыгрыш при волевых победах на стадии плей-офф

Время

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

ПС

ПБ

Счет

14’

Исландия

27.06.2016

1/8

Англия

4’

18’

2:1

16’

Югославия

06.07.1960

1/2

Франция

62’

78’

5:4

16’

Испания

09.07.2024

1/2

Франция

9’

25’

2:1

21’

Франция

23.06.1984

1/2

Португалия

98’

119’

3:2

33’

Нидерланды

21.06.1988

1/2

ФРГ

55’

88’

2:1

33’

Испания

30.06.2024

1/8

Грузия

18’

51’

4:1

36’

Германия

30.06.1996

Финал

Чехия

59’

95’

2:1

41’

Нидерланды

06.07.2024

1/4

Турция

36’

76’

2:1

42’

Уэльс

01.07.2016

1/4

Бельгия

13’

55’

3:1

ПС - последний гол соперников; ПБ - победный гол.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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