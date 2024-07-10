Испания стала автором одной из самых быстрых волевых побед в плей-офф
Чтобы отыграться в матче с французами, испанцам понадобилось 16 минут
Сборная Испании стала автором одной из самых быстрых волевых побед на стадии плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. В матче с Францией испанцам, чтобы выйти вперед после пропущенного гола, понадобилось всего 16 минут.
В истории Euro меньше времени на отыгрыш потратила в «олимпийке» только Исландия во встрече с англичанами в 1/8 финала ЧЕ-2016.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Минимальное время на отыгрыш при волевых победах на стадии плей-офф
|
Время
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
ПС
|
ПБ
|
Счет
|
14’
|
Исландия
|
27.06.2016
|
1/8
|
Англия
|
4’
|
18’
|
2:1
|
16’
|
Югославия
|
06.07.1960
|
1/2
|
Франция
|
62’
|
78’
|
5:4
|
16’
|
Испания
|
09.07.2024
|
1/2
|
Франция
|
9’
|
25’
|
2:1
|
21’
|
Франция
|
23.06.1984
|
1/2
|
Португалия
|
98’
|
119’
|
3:2
|
33’
|
Нидерланды
|
21.06.1988
|
1/2
|
ФРГ
|
55’
|
88’
|
2:1
|
33’
|
Испания
|
30.06.2024
|
1/8
|
Грузия
|
18’
|
51’
|
4:1
|
36’
|
Германия
|
30.06.1996
|
Финал
|
Чехия
|
59’
|
95’
|
2:1
|
41’
|
Нидерланды
|
06.07.2024
|
1/4
|
Турция
|
36’
|
76’
|
2:1
|
42’
|
Уэльс
|
01.07.2016
|
1/4
|
Бельгия
|
13’
|
55’
|
3:1
ПС - последний гол соперников; ПБ - победный гол.
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