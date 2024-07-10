Испания на Евро-2024 побила рекорд Франции 40-летней давности

Испания, взяв верх в полуфинале над Францией, отпраздновала 6-ю викторию кряду на Euro-2024. Тем самым «Фурия Роха» побила один из старейших рекордов финальных турниров чемпионатов Европы, установленный еще на ЧЕ-1984… французами.

Кроме того, продлив голевую серию до 11 игр, испанцы повторили рекорд Euro, принадлежащий Англии. Последний раз «Фурия Роха» оставалась на «сухом пайке» на ЧЕ-2016, разойдясь по нулям в матче группового раунда со шведами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные победные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 6* Испания 15.06.2024 Хорватия 3:0 : 5 Франция 12.06.1984 Дания 1:0 10.06.1992 Швеция 1:1 5 Нидерланды 15.06.1988 Англия 3:1 15.06.1992 СНГ 0:0 5 Чехия 21.06.2000 Дания 2:0 01.07.2004 Греция 0:1 5 Италия 11.06.2021 Турция 3:0 06.07.2021 Испания 1:1 4 Португалия 12.06.2000 Англия 3:2 28.06.2000 Франция 1:2 4 Италия 11.06.2000 Турция 2:1 29.06.2000 Нидерланды 0:0 4 Нидерланды 11.06.2000 Чехия 1:0 29.06.2000 Италия 0:0 4 Франция 25.06.2000 Испания 2:1 17.06.2004 Хорватия 2:2 4 Германия 09.06.2012 Португалия 1:0 28.06.2012 Италия 1:2

* серия не закончена.