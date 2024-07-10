Испания на Евро-2024 побила рекорд Франции 40-летней давности
«Фурия Роха» продлила свою победную серию до 6 матчей
Испания, взяв верх в полуфинале над Францией, отпраздновала 6-ю викторию кряду на Euro-2024. Тем самым «Фурия Роха» побила один из старейших рекордов финальных турниров чемпионатов Европы, установленный еще на ЧЕ-1984… французами.
Кроме того, продлив голевую серию до 11 игр, испанцы повторили рекорд Euro, принадлежащий Англии. Последний раз «Фурия Роха» оставалась на «сухом пайке» на ЧЕ-2016, разойдясь по нулям в матче группового раунда со шведами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные победные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
6*
|
Испания
|
15.06.2024
|
Хорватия
|
3:0
|
|
|
:
|
5
|
Франция
|
12.06.1984
|
Дания
|
1:0
|
10.06.1992
|
Швеция
|
1:1
|
5
|
Нидерланды
|
15.06.1988
|
Англия
|
3:1
|
15.06.1992
|
СНГ
|
0:0
|
5
|
Чехия
|
21.06.2000
|
Дания
|
2:0
|
01.07.2004
|
Греция
|
0:1
|
5
|
Италия
|
11.06.2021
|
Турция
|
3:0
|
06.07.2021
|
Испания
|
1:1
|
4
|
Португалия
|
12.06.2000
|
Англия
|
3:2
|
28.06.2000
|
Франция
|
1:2
|
4
|
Италия
|
11.06.2000
|
Турция
|
2:1
|
29.06.2000
|
Нидерланды
|
0:0
|
4
|
Нидерланды
|
11.06.2000
|
Чехия
|
1:0
|
29.06.2000
|
Италия
|
0:0
|
4
|
Франция
|
25.06.2000
|
Испания
|
2:1
|
17.06.2004
|
Хорватия
|
2:2
|
4
|
Германия
|
09.06.2012
|
Португалия
|
1:0
|
28.06.2012
|
Италия
|
1:2
* серия не закончена.
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