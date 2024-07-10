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  4. Испания на Евро-2024 побила рекорд Франции 40-летней давности
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 13:39 | Обновлено 10 июля 2024, 13:40
784
0

Испания на Евро-2024 побила рекорд Франции 40-летней давности

«Фурия Роха» продлила свою победную серию до 6 матчей

10 июля 2024, 13:39 | Обновлено 10 июля 2024, 13:40
784
0
Испания на Евро-2024 побила рекорд Франции 40-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

Испания, взяв верх в полуфинале над Францией, отпраздновала 6-ю викторию кряду на Euro-2024. Тем самым «Фурия Роха» побила один из старейших рекордов финальных турниров чемпионатов Европы, установленный еще на ЧЕ-1984… французами.

Кроме того, продлив голевую серию до 11 игр, испанцы повторили рекорд Euro, принадлежащий Англии. Последний раз «Фурия Роха» оставалась на «сухом пайке» на ЧЕ-2016, разойдясь по нулям в матче группового раунда со шведами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные победные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

6*

Испания

15.06.2024

Хорватия

3:0

:

5

Франция

12.06.1984

Дания

1:0

10.06.1992

Швеция

1:1

5

Нидерланды

15.06.1988

Англия

3:1

15.06.1992

СНГ

0:0

5

Чехия

21.06.2000

Дания

2:0

01.07.2004

Греция

0:1

5

Италия

11.06.2021

Турция

3:0

06.07.2021

Испания

1:1

4

Португалия

12.06.2000

Англия

3:2

28.06.2000

Франция

1:2

4

Италия

11.06.2000

Турция

2:1

29.06.2000

Нидерланды

0:0

4

Нидерланды

11.06.2000

Чехия

1:0

29.06.2000

Италия

0:0

4

Франция

25.06.2000

Испания

2:1

17.06.2004

Хорватия

2:2

4

Германия

09.06.2012

Португалия

1:0

28.06.2012

Италия

1:2

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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