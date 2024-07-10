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  4. «Не нужно задавать такие вопросы». Дешам отреагировал на поражение Франции
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 13:28 |
836
1

«Не нужно задавать такие вопросы». Дешам отреагировал на поражение Франции

Тренеру не понравился вопрос журналиста

10 июля 2024, 13:28 |
836
1
«Не нужно задавать такие вопросы». Дешам отреагировал на поражение Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Наставник сборной Франции Дидье Дешам после поражения 1:2 от Испании в полуфинале Евро-2024 выразил недовольство журналистом, который спросил о дальнейшей судьбе тренера в национальной команде.

«По поводу моего будущего спрашивайте президента федерации. Я проиграл полуфинал, а вы задаете такие вопросы... Я уважаю вас, но и вы уважайте тех, кто несет ответственность. Я пытаюсь говорить спокойно».

«Случилось то, что случилось. Я пришел отвечать на вопросы, но не на этот. Вы и так знаете ситуацию и знаете, что говорил президент федерации, поэтому не нужно задавать такие вопросы», — сказал Дешам.

Контракт наставника рассчитан еще на два года, а ранее президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что Дешам останется до ЧМ-2026 вне зависимости от результатов Евро.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Испания - Франция сборная Испании по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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D.Lanskoy
Дешам повторює шлях Льова. Фінал Євро програв, фінал чемпіонату світу виграв. Потім по суті збірна тільки деградує, при тому, що склад у французів топовий (як і у німців після 2014 року). На мою думку, федерації футболу Франції не слід повторювати помилку німців з Льовом, а подякувати цьому видатному тренеру за все, що він зробив — а зробив він немало — і шукати нового тренера, який міг би вдихнути новий дух в збірну. 
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