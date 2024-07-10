«Не нужно задавать такие вопросы». Дешам отреагировал на поражение Франции

Наставник сборной Франции Дидье Дешам после поражения 1:2 от Испании в полуфинале Евро-2024 выразил недовольство журналистом, который спросил о дальнейшей судьбе тренера в национальной команде.

«По поводу моего будущего спрашивайте президента федерации. Я проиграл полуфинал, а вы задаете такие вопросы... Я уважаю вас, но и вы уважайте тех, кто несет ответственность. Я пытаюсь говорить спокойно».

«Случилось то, что случилось. Я пришел отвечать на вопросы, но не на этот. Вы и так знаете ситуацию и знаете, что говорил президент федерации, поэтому не нужно задавать такие вопросы», — сказал Дешам.

Контракт наставника рассчитан еще на два года, а ранее президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло заявил, что Дешам останется до ЧМ-2026 вне зависимости от результатов Евро.