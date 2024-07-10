Челси ищет левого вингера. Вариант – молодая звезда сборной Испании

По информации The Athletic, «Челси» ищет усиление на позиции левого вингера и форварда, а одним из вариантов называют лидера «Атлетика» Нико Уильямса.

Игрок здорово показывает себя на Евро-2024 в составе сборной Испании и привлек внимание многих клубов, включая «Барселону», однако «Челси« готов бороться за игрока.

При этом слева в атаке может сыграть Михаил Мудрик, и пока нет понимания, на какой позиции украинца видит новый тренер лондонцев Энцо Мареска.

Уильямс в минувшем сезоне забил 8 голов и сделал 19 ассистов в 37 матчах.