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  4. Челси ищет левого вингера. Вариант – молодая звезда сборной Испании
Англия
10 июля 2024, 13:12 |
804
1

Челси ищет левого вингера. Вариант – молодая звезда сборной Испании

Нико Уильямс может оказаться в Лондоне

10 июля 2024, 13:12 |
804
1
Челси ищет левого вингера. Вариант – молодая звезда сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

По информации The Athletic, «Челси» ищет усиление на позиции левого вингера и форварда, а одним из вариантов называют лидера «Атлетика» Нико Уильямса.

Игрок здорово показывает себя на Евро-2024 в составе сборной Испании и привлек внимание многих клубов, включая «Барселону», однако «Челси« готов бороться за игрока.

При этом слева в атаке может сыграть Михаил Мудрик, и пока нет понимания, на какой позиции украинца видит новый тренер лондонцев Энцо Мареска.

Уильямс в минувшем сезоне забил 8 голов и сделал 19 ассистов в 37 матчах.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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NoMad
Бо на русняву зiрку iнатаграма нiхто не розраховує. Лише серна може шось там далi висерати про золотий м'яч i потенцiал
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