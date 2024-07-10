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  4. Катарина Завацкая – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
10 июля 2024, 11:50 |
42
0

Катарина Завацкая – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Бостаде

10 июля 2024, 11:50 |
42
0
Катарина Завацкая – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

10 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

В первом раунде украинка сразится против словачки Анны Каролины Шмидловой (№74 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет Мананчаей Савангкаев (№206 WTA) или Луизой Чирико (№ WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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