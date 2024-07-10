Катарина Завацкая – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE

10 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

В первом раунде украинка сразится против словачки Анны Каролины Шмидловой (№74 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет Мананчаей Савангкаев (№206 WTA) или Луизой Чирико (№ WTA).

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