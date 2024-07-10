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Кубок Америки
10 июля 2024, 11:36 |
714
0

Известный рэпер проиграл $300 тыс, поставив против Месси

Дрейк поверил в сборную Канады в полуфинале Копа Америка

10 июля 2024, 11:36 |
714
0
Известный рэпер проиграл $300 тыс, поставив против Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 10 июля на «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США) прошел полуфинал Копа Америка 2024.

Сборная Аргентины уверенно обыграла сборную Канады (2:0) и вышла в финал Копа Америка.

Популярный рэпер Дрейк поставил 300 тысяч долларов на победу канадцев в основное время, коэффициент был очень заманчивым – 9,6.

Отметим, что Дрейк известен своими большими и зачастую проигрышными ставками. К примеру, он поставил 565 тысяч долларов на победу Тайсона Фьюри в бою с Александром Усиком, а также 615 тысяч долларов на победу Франсиса Нганну в поединке с Энтони Джошуа. Еще он не угадал победителей финала НБА и финала Кубка Стэнли.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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