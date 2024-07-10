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  4. «Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 11:40 |
2343
0

«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет

Артем вместе с другом задонатил 50 тысяч гривен

10 июля 2024, 11:40 |
2343
0
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский и его друг Сергей Третьяк сделали пожертвование больнице «Охматдет», пострадавшей от российской атаки 8 июля.

Артем выставил на аукцион свою футболку, в которой играл за «Динамо» и продал за 20 тысяч гривен. К этой сумме Милевский и Третьяк добавили собственные средства и передали 50 тысяч гривен «Охматдету». Милевский прокомментировал свой поступок и высказался о стране 404.

«Я шокирован очередным террористическим актом со стороны россии. Эти нелюди ударили по детской клинике «Охматдет», где я неоднократно бывал и помогал детям. Это пожертвование – самое малое, что мы можем сделать с Сергеем.

Жаль, что у меня сейчас не та зарплата, которая была во времена выступлений за «Динамо», тогда бы сумма была в 30 раз больше. А россиянам хочу сказать одно: гореть вам в аду, твари», – сказал Милевский.

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благотворительность Охматдет российско-украинская война Артем Милевский Сергей Третьяк Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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