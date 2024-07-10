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  4. ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
Англия
10 июля 2024, 06:53 | Обновлено 10 июля 2024, 07:05
2452
1

ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем

16-летний Дэвид Чигвада из молодежки английской команды вошел в историю

10 июля 2024, 06:53 | Обновлено 10 июля 2024, 07:05
2452
1
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Чигвада

16-летний игрок молодежки «Манчестер Сити» Дэвид Чигвада вошел в историю.

Юный футболист «Сити» поразил зрителей уникальным финтом в матче против сверстников из «Аякса» на турнире Future Cup.

Он исполнил новый финт, который сразу же назвали в его честь Финт Чигвады.

Видео завирусилось в соцсетях, и Чигвада сразу стал популярным среди английских болельщиков.

ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Перець
Ще таких пару фінтів і чувак буде в головній команді, ось де видно талант
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