16-летний игрок молодежки «Манчестер Сити» Дэвид Чигвада вошел в историю.

Юный футболист «Сити» поразил зрителей уникальным финтом в матче против сверстников из «Аякса» на турнире Future Cup.

Он исполнил новый финт, который сразу же назвали в его честь Финт Чигвады.

Видео завирусилось в соцсетях, и Чигвада сразу стал популярным среди английских болельщиков.

ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем