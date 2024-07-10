Англия10 июля 2024, 06:53 | Обновлено 10 июля 2024, 07:05
2452
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ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
16-летний Дэвид Чигвада из молодежки английской команды вошел в историю
10 июля 2024, 06:53 | Обновлено 10 июля 2024, 07:05
2452
1
16-летний игрок молодежки «Манчестер Сити» Дэвид Чигвада вошел в историю.
Юный футболист «Сити» поразил зрителей уникальным финтом в матче против сверстников из «Аякса» на турнире Future Cup.
Он исполнил новый финт, который сразу же назвали в его честь Финт Чигвады.
Видео завирусилось в соцсетях, и Чигвада сразу стал популярным среди английских болельщиков.
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
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