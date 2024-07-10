В понедельник, 8 июля, началась работа на тренировочном сборе киевского «Динамо» в Австрии.

Этим летом бело-синие проводят заграничный сбор в Хохфильцене, известный своими горнолыжными трассами и проведением этапа Кубка мира по биатлону. До места проведения сбора динамовцы добирались в течение всего дня воскресенья, заселившись в гостиницу уже после полуночи понедельника.

В первый день недели, который был омрачен чудовищными новостями из Киева в результате ракетной атаки со стороны страны-террориста, команда провела две тренировки на футбольном поле.

Трагические известия из Украины не могли не сказаться на настроении команды, однако футболисты отнеслись к работе с максимальным профессионализмом и выполнили запланированную на день программу, которая в основном состояла из беговой работы.

Во вторник, 9 июля, в программе бело-синих тоже запланированы две тренировки на футбольном поле.

ВИДЕО. Динамо провело первую тренировку на сборах в Австрии