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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 22:51 | Обновлено 09 июля 2024, 23:01
204
0

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды – Англия

Смотрите 10 июля в 22:00 матч 1/2 финала Евро-2024 в Дортмунде

09 июля 2024, 22:51 | Обновлено 09 июля 2024, 23:01
204
0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды – Англия

В немецком Дортмунде 10 июля в 22:00 пройет матч 1/4 финала Евро-2024 , в котором встретятся сборные Нидерландов и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нидерланды заняли 3-ю позицию в группе D с 4 очками (победа над Польшей 2:1, ничья с Францией 0:0 и проигрыш от Австрии 2:3). В 1/8 финала команда Рональда Кумана последовательно прошла команды Румынии (3:0) и Турции (2:1).

Англия выиграла группу C с 5 пунктами (победа над Сербией 1:0, ничьи с Данией 1:1 и Словенией 0:0). Команда Гарета Саутгейта имела проблемы в плей-офф в матчах со Словакией (2:1 в овертайме) и Швейцарией (0:0, пен. 5:3).

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды – Англия

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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