В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена». Время начала игры – 22:00 по Киеву.

На 9-й минуте счет открыл Коло Муани. Ассист отдал Килиан Мбаппе.

Это первый гол французской национальной команды на чемпионате Европы!

❗️ ВИДЕО. Ассист Мбаппе. Франция быстро забила Испании в 1/2 финала Евро-2024

ГОЛ! 0:1 Коло Муани, 9 мин.