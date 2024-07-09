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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 22:17 | Обновлено 09 июля 2024, 22:46
787
0

ВИДЕО. Ассист Мбаппе. Франция быстро забила Испании в 1/2 финала Евро-2024

Коло Муани вывел французов вперед на 8-й минуте

09 июля 2024, 22:17 | Обновлено 09 июля 2024, 22:46
787
0
ВИДЕО. Ассист Мбаппе. Франция быстро забила Испании в 1/2 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена». Время начала игры – 22:00 по Киеву.

На 9-й минуте счет открыл Коло Муани. Ассист отдал Килиан Мбаппе.

Это первый гол французской национальной команды на чемпионате Европы!

❗️ ВИДЕО. Ассист Мбаппе. Франция быстро забила Испании в 1/2 финала Евро-2024

ГОЛ! 0:1 Коло Муани, 9 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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