Чемпионат Европы09 июля 2024, 22:17 | Обновлено 09 июля 2024, 22:46
787
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ВИДЕО. Ассист Мбаппе. Франция быстро забила Испании в 1/2 финала Евро-2024
Коло Муани вывел французов вперед на 8-й минуте
09 июля 2024, 22:17 | Обновлено 09 июля 2024, 22:46
787
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В немецком Мюнхене 9 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Альянц Арена». Время начала игры – 22:00 по Киеву.
На 9-й минуте счет открыл Коло Муани. Ассист отдал Килиан Мбаппе.
Это первый гол французской национальной команды на чемпионате Европы!
❗️ ВИДЕО. Ассист Мбаппе. Франция быстро забила Испании в 1/2 финала Евро-2024
ГОЛ! 0:1 Коло Муани, 9 мин.
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