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  4. ДЕШАМ: «Мбаппе придется носить маску еще пару недель, а то и месяцев»
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 21:44 |
313
0

ДЕШАМ: «Мбаппе придется носить маску еще пару недель, а то и месяцев»

Главный тренер сборной Франции рассказал о восстановлении нападающего

09 июля 2024, 21:44 |
313
0
ДЕШАМ: «Мбаппе придется носить маску еще пару недель, а то и месяцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии Килиана Мбаппе.

«Травма в первом туре могла бы стать для него концом чемпионата, но Мбаппе все еще с нами. Он привыкает к своим новым условиям игры, и я уверен, что он даст все от себя. Для Килиана это новая ситуация, что ему приходится носить маску. Это немного другое, он не видит все точно так же. Это то, к чему нужно привыкнуть.

Синяк исчез, и его нос становится немного лучше каждый день. Однако Килиану придется к этому привыкнуть, и ему придется носить ее еще пару недель или, возможно, месяцев».

В полуфинальном матче чемпионата Европы сборная Франции сыграет против Испании. Встреча начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Алексей Тиньков Источник: ESPN
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