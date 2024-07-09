ДЕШАМ: «Мбаппе придется носить маску еще пару недель, а то и месяцев»
Главный тренер сборной Франции рассказал о восстановлении нападающего
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии Килиана Мбаппе.
«Травма в первом туре могла бы стать для него концом чемпионата, но Мбаппе все еще с нами. Он привыкает к своим новым условиям игры, и я уверен, что он даст все от себя. Для Килиана это новая ситуация, что ему приходится носить маску. Это немного другое, он не видит все точно так же. Это то, к чему нужно привыкнуть.
Синяк исчез, и его нос становится немного лучше каждый день. Однако Килиану придется к этому привыкнуть, и ему придется носить ее еще пару недель или, возможно, месяцев».
В полуфинальном матче чемпионата Европы сборная Франции сыграет против Испании. Встреча начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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