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Лига конференций
09 июля 2024, 20:44 |
228
0

Украинские судьи получили назначения на матчи Лиги конференций

Работать будут бригады Дмитрия Панчишиша и Дмитрия Кубряка

09 июля 2024, 20:44 |
228
0
Украинские судьи получили назначения на матчи Лиги конференций
УПЛ. Дмитрий Панчишин

Две украинские бригады судей получили назначения на матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций, которые состоятся 11 июля.

На матче между люксембургским «Уна Штрассен» и финским «КуПС» будет работать бригада во главе с Дмитрием Панчишиным. Его ассистентами будут Владимир Высоцкий и Алексей Миронов. Четвертый арбитр – Денис Шурман.

Поединок между эстонским «Калевом» и «Урарту» из Армении будет обслуживать бригада во главе с Дмитрием Кубряком. Ассистенты – Валентин Куцев и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Андрей Коваленко.

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Дмитрий Панчишин Денис Шурман Дмитрий Кубряк УЕФА судейские назначения Лига конференций КуПС Урарту
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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