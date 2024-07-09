Украинские судьи получили назначения на матчи Лиги конференций

Две украинские бригады судей получили назначения на матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций, которые состоятся 11 июля.

На матче между люксембургским «Уна Штрассен» и финским «КуПС» будет работать бригада во главе с Дмитрием Панчишиным. Его ассистентами будут Владимир Высоцкий и Алексей Миронов. Четвертый арбитр – Денис Шурман.

Поединок между эстонским «Калевом» и «Урарту» из Армении будет обслуживать бригада во главе с Дмитрием Кубряком. Ассистенты – Валентин Куцев и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Андрей Коваленко.