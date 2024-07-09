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  4. ВИНИСИУС: «Чувство разочарования снова овладевает мной»
Кубок Америки
09 июля 2024, 20:24 |
636
0

ВИНИСИУС: «Чувство разочарования снова овладевает мной»

Нападающий сборной Бразилии прокомментировал вылет с Копа Америка-2024

09 июля 2024, 20:24 |
636
0
ВИНИСИУС: «Чувство разочарования снова овладевает мной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал вылет с Копа Америка-2024.

«Конец Кубка Америки, и время задуматься, научиться справляться с поражением. Чувство разочарования снова овладевает мной. Мы опять проиграли в серии пенальти.

Я подвел команду, получив два предупреждения, которых можно было избежать. Снова наблюдал за выбыванием команды со стороны. Но на этот раз по моей вине. Прошу прощения за это. Я умею выслушивать критику, и поверьте, самые жесткие упреки исходят изнутри.

К счастью, моя карьера в сборной только начинается. Вместе с моими товарищами по команде у меня будет возможность вернуть нашу сборную на заслуженное место. Мы вернемся на вершину! Я люблю вас и мы пройдём этот путь вместе!»

Сборная Бразилии вылетела с турнира, проиграв Уругваю в серии пенальти.

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Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу Уругвай - Бразилия Копа Америка
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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