Легенда сборной Франции: «Я хочу увидеть Испанию в финале Евро»

Экс-футболист сборной Франции Франк Лебеф рассказал о своих эмоциях от игры сборной Франции на Евро-2024.



«Как и все, я разочарован происходящим в атаке. Но потом я вспоминаю, что в 2002 году мы играли на Чемпионате мира с Джибрилем Сиссе, Тьерри Анри и Давидом Трезеге – все трое были лучшими бомбардирами в своих лигах во Франции, Англии и Италии – и мы не забили ни одного гола. Так что это не в первый раз происходит. Им нужно найти химию, чтобы это работало – они талантливые игроки, в этом нет сомнений.

Но если взглянуть на отдельных игроков, то я думаю, что есть реальная проблема с Килианом Мбаппе. Если ты травмирован и не можешь играть на 100%, ты можешь играть только на 50%, тогда не стоит играть. На мой взгляд, ты не служишь ни Франции, ни себе, потому что тебя критикуют, ты не можешь играть на своем лучшем уровне. Я не вижу смысла в игре Мбаппе на 50% – думаю, что Брэдли Барколя справился бы лучше.

Да, Англия в полуфинале, если они выиграют Евро, все будут счастливы, потому что Англия не выигрывала ничего с 1966 года, это здорово для Англии – хорошо. Но боже, как скучно! Нам так скучно! То же самое с Францией. И все же мы держим Дешама, потому что мы выигрываем. Но несмотря на свои проблемы, Франция и Англия сейчас в полуфинале… В глубине души, конечно, я поддерживаю Францию – но ради футбола, я хочу, чтобы финал был Испания против Нидерландов».



Франк Лебеф в составе сборной Франции ставал чемпион мира 1998 года, чемпион Европы 2000 года, а также победителем кубка конфедераций 2001 года.