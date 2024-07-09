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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бетис подписал голкипера Ливерпуля
Испания
09 июля 2024, 18:50 |
651
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бетис подписал голкипера Ливерпуля

Адриан продолжит карьеру в Испании

09 июля 2024, 18:50 |
651
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бетис подписал голкипера Ливерпуля
ФК Бетис. Адриан

Клуб Ла Лиги «Бетис» официально сообщил о подписании голкипера «Ливерпуля» Адриана. Контракт с 37-летним испанским вратарем рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Адриан перешел в «Бетис» на правах свободного агента. Испанец вернулся в своей родной клуб, цвета которого он защищал до 2013 года.

После ухода из «Бетиса» Адриан защищал цвета «Вест Хэма» в 2013 – 2019 годах. В «Ливерпуле» опытный вратарь провел последние 5 сезонов. В сезоне 2023/2024 не принял участия ни в одном официальном матче.

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Бетис Адриан Ливерпуль свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Бетис
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