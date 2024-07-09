ОФИЦИАЛЬНО. Бетис подписал голкипера Ливерпуля

Клуб Ла Лиги «Бетис» официально сообщил о подписании голкипера «Ливерпуля» Адриана. Контракт с 37-летним испанским вратарем рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Адриан перешел в «Бетис» на правах свободного агента. Испанец вернулся в своей родной клуб, цвета которого он защищал до 2013 года.

После ухода из «Бетиса» Адриан защищал цвета «Вест Хэма» в 2013 – 2019 годах. В «Ливерпуле» опытный вратарь провел последние 5 сезонов. В сезоне 2023/2024 не принял участия ни в одном официальном матче.