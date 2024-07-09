ОФИЦИАЛЬНО. Готовятся к УПЛ? Минай подписал украинского хавбека

Клуб «Минай» объявил о подписании контракта с полузащитником Егором Шалфеевым. О сроках соглашения экс-футболиста «Буковины» информации нет.

В общей сложности Егор за карьеру провел 53 игры в Первой лиге и 40 – во Второй лиге, а также 5 – в Кубке Украины. За этот период забил 5 голов и отдал три результативных передачи.

В Премьер-лиге дебютировал в сезоне-2017/18 в составе «Зари». В матче 4-го тура Егор вышел на замену во встрече с «Динамо».

Все еще нет информации, где «Минай» начнет новый сезон. Команда вылетела из УПЛ, но может вернуться в том случае, если «Днепр-1» прекратит существование.