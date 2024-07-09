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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 18:19 | Обновлено 09 июля 2024, 18:32
1162
1

ОФИЦИАЛЬНО. Готовятся к УПЛ? Минай подписал украинского хавбека

Шалфеев перебрался в команду, которая может оказаться в УПЛ

09 июля 2024, 18:19 | Обновлено 09 июля 2024, 18:32
1162
1
ОФИЦИАЛЬНО. Готовятся к УПЛ? Минай подписал украинского хавбека
ФК Минай. Егор Шалфеев

Клуб «Минай» объявил о подписании контракта с полузащитником Егором Шалфеевым. О сроках соглашения экс-футболиста «Буковины» информации нет.

В общей сложности Егор за карьеру провел 53 игры в Первой лиге и 40 – во Второй лиге, а также 5 – в Кубке Украины. За этот период забил 5 голов и отдал три результативных передачи.

В Премьер-лиге дебютировал в сезоне-2017/18 в составе «Зари». В матче 4-го тура Егор вышел на замену во встрече с «Динамо».

Все еще нет информации, где «Минай» начнет новый сезон. Команда вылетела из УПЛ, но может вернуться в том случае, если «Днепр-1» прекратит существование.

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Минай Егор Шалфеев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Минай
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С какого уя!!!????
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