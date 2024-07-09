Англия09 июля 2024, 17:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Лестер подписал защитника молодежной сборной Италии
Калеб Околи покинул «Аталанту»
09 июля 2024, 17:58 |
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«Лестер» официально сообщил о подписании центрального защитника «Аталанты» Калеба Околи. Контракт с 22-летним итальянским защитником рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Околи обошелся «Лестеру» в 15 миллионов евро.
Сезон 2023/2024 Околи провел в аренде в составе аутсайдера Серии А, «Фрозиноне», где принял участие в 37 матчах во всех турнирах и отличился 1 ассистом.
На счету Околи 14 матчей и 1 забитый гол за молодежную сборную Италии U-21.
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