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  4. «Никакого оскорбления». ВВС прокомментировал скандальную надпись о Роналду
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 17:43 |
341
0

«Никакого оскорбления». ВВС прокомментировал скандальную надпись о Роналду

Телеканал считает, что никоим образом не оскорбил португальца

09 июля 2024, 17:43 |
341
0
«Никакого оскорбления». ВВС прокомментировал скандальную надпись о Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Британский телеканал ВВС прокомментировал скандальную надпись «Misstiano Penaldo» (miss – с английского промах) о Криштиану Роналду после того, как форвард сборной Португалии не забил пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении:

«Подпись была просто задумана как игра слов, которую мы уже много раз делали в аналитических графиках. Никакой обиды не было.

Мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в частности, когда перед матчем Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому он один из лучших в истории».

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Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу Португалия - Словения
Олег Дидух Источник: BBC
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