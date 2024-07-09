«Никакого оскорбления». ВВС прокомментировал скандальную надпись о Роналду

Британский телеканал ВВС прокомментировал скандальную надпись «Misstiano Penaldo» (miss – с английского промах) о Криштиану Роналду после того, как форвард сборной Португалии не забил пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении:

«Подпись была просто задумана как игра слов, которую мы уже много раз делали в аналитических графиках. Никакой обиды не было.

Мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в частности, когда перед матчем Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому он один из лучших в истории».