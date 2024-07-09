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  4. Тренер Испании предложил отменить дополнительное время в плей-офф Евро
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 16:51 |
823
4

Тренер Испании предложил отменить дополнительное время в плей-офф Евро

Де ла Фуэнте считает, что игроки сильно устают

09 июля 2024, 16:51 |
823
4
Тренер Испании предложил отменить дополнительное время в плей-офф Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что УЕФА стоит подумать об отмене дополнительного времени на ранних стадиях плей-офф чемпионата Европы.

Это оставит игрокам больше сил на топ-матчи.

«Есть мнение, что на первых стадиях плей-офф таких сложных турниров стоит отменить дополнительное время. Наверное, не в финале или полуфинале, но у игроков очень много матчей, они выходят на предел своих физических возможностей».

«А так футболисты будут более свежими в самых важных матчах», – сказал де ла Фуэнте.

Сегодня Испания проведет полуфинал Евро-2024 против Франции.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 4
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olex.mykhailov
За такі гроші, які вони заробляють то по 4 тайми по 45 хвилин мають бігати і мотивація стати чемпіоном Європи + призові від федерації футболу Іспанії і так мають мотивувати
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+3
Falko
Та вони за такого графіка і в основний час втомлюються. Давайте відразу починати з пенальті.
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0
nick07
в принципі так, на гравців доволі значне навантаження, але.... вони грають матч раз в 3-4 дня, типовий графік для провідних чемпіонатів. 
а забравши додатковий час, то обділять і вболівальників, і команди будуть в мінусі
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0
Микола Гуцуляк
Але це ж логічно! І ще логічно відмінити офсайд. Вони б ще у баскетболі офсайди почали вимірювати до міліметра! Гра є гра, а не математика 
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-1
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Теннис
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