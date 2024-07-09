Тренер Испании предложил отменить дополнительное время в плей-офф Евро
Де ла Фуэнте считает, что игроки сильно устают
Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что УЕФА стоит подумать об отмене дополнительного времени на ранних стадиях плей-офф чемпионата Европы.
Это оставит игрокам больше сил на топ-матчи.
«Есть мнение, что на первых стадиях плей-офф таких сложных турниров стоит отменить дополнительное время. Наверное, не в финале или полуфинале, но у игроков очень много матчей, они выходят на предел своих физических возможностей».
«А так футболисты будут более свежими в самых важных матчах», – сказал де ла Фуэнте.
Сегодня Испания проведет полуфинал Евро-2024 против Франции.
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