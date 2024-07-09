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  4. Отдают бесплатно. МЮ отпускает хавбека в состав Жироны
Англия
09 июля 2024, 16:28 |
634
0

Отдают бесплатно. МЮ отпускает хавбека в состав Жироны

Ван де Бек близок к переходу в испанскую команду

09 июля 2024, 16:28 |
634
0
Отдают бесплатно. МЮ отпускает хавбека в состав Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед хочет побыстрее избавиться от хавбека Донни ван де Бека и его большой зарплаты, поэтому отпускает в Жирону без финансовой компенсации.

Клубы договариваются только о бонусах за успешные выступления игрока в составе новой команды.

27-летний нидерландец перебрался в МЮ из Аякса в 2020 году, однако за это время провел за первую команду всего 35 матчей. Часть минувшего сезона отыграл на правах аренды в Айнтрахте.

Жирона проводит усиление состава перед стартом в Лиге чемпионов.

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Жирона Донни ван де Бек Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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