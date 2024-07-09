Отдают бесплатно. МЮ отпускает хавбека в состав Жироны

По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед хочет побыстрее избавиться от хавбека Донни ван де Бека и его большой зарплаты, поэтому отпускает в Жирону без финансовой компенсации.

Клубы договариваются только о бонусах за успешные выступления игрока в составе новой команды.

27-летний нидерландец перебрался в МЮ из Аякса в 2020 году, однако за это время провел за первую команду всего 35 матчей. Часть минувшего сезона отыграл на правах аренды в Айнтрахте.

Жирона проводит усиление состава перед стартом в Лиге чемпионов.