Анастасия Соболева – Катаржина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бостаде
9 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№230 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).
В первом раунде украинка сразится против польки Катаржины Кавы (№186 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет со второй сеяной Жаклин Кристиан (№62 WTA).
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