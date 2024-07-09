Анастасия Соболева – Катаржина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№230 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

В первом раунде украинка сразится против польки Катаржины Кавы (№186 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет со второй сеяной Жаклин Кристиан (№62 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА