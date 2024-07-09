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WTA
09 июля 2024, 15:00 | Обновлено 09 июля 2024, 15:03
429
0

Анастасия Соболева – Катаржина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Бостаде

09 июля 2024, 15:00 | Обновлено 09 июля 2024, 15:03
429
0
Анастасия Соболева – Катаржина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

9 июля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№230 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция).

В первом раунде украинка сразится против польки Катаржины Кавы (№186 WTA). Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет со второй сеяной Жаклин Кристиан (№62 WTA).

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Анастасия Соболева Катаржина Кава WTA Бостад смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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