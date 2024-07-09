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Бельгия
09 июля 2024, 14:49 | Обновлено 09 июля 2024, 15:03
723
0

Что дальше для Яремчука? Брюгге не взял форварда на сбор

Роман ищет новую команду

09 июля 2024, 14:49 | Обновлено 09 июля 2024, 15:03
723
0
Что дальше для Яремчука? Брюгге не взял форварда на сбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бельгийский «Брюгге» объявил состав на тренировочный сбор, который команда проведет в Нидерландах. В списке нет форварда Романа Яремчука.

Минувший сезон украинский игрок провел на правах аренды в «Валенсии».

После достаточно успешного для Яремчука Евро-2024 к нападающему есть интерес со стороны ряда клубов, а самым активным является турецкий «Трабзонспор».

Контракт Яремчука с «Брюгге» действует еще два года, а клуб хочет отбить большую часть из 17 миллионов евро, которые были заплачены за украинца.

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Роман Яремчук Брюгге чемпионат Бельгии по футболу трансферы
Иван Зинченко Источник: ФК Брюгге
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