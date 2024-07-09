Что дальше для Яремчука? Брюгге не взял форварда на сбор
Роман ищет новую команду
Бельгийский «Брюгге» объявил состав на тренировочный сбор, который команда проведет в Нидерландах. В списке нет форварда Романа Яремчука.
Минувший сезон украинский игрок провел на правах аренды в «Валенсии».
После достаточно успешного для Яремчука Евро-2024 к нападающему есть интерес со стороны ряда клубов, а самым активным является турецкий «Трабзонспор».
Контракт Яремчука с «Брюгге» действует еще два года, а клуб хочет отбить большую часть из 17 миллионов евро, которые были заплачены за украинца.
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