Что дальше для Яремчука? Брюгге не взял форварда на сбор

Бельгийский «Брюгге» объявил состав на тренировочный сбор, который команда проведет в Нидерландах. В списке нет форварда Романа Яремчука.

Минувший сезон украинский игрок провел на правах аренды в «Валенсии».

После достаточно успешного для Яремчука Евро-2024 к нападающему есть интерес со стороны ряда клубов, а самым активным является турецкий «Трабзонспор».

Контракт Яремчука с «Брюгге» действует еще два года, а клуб хочет отбить большую часть из 17 миллионов евро, которые были заплачены за украинца.