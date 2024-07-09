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  4. Президент НОК: «Ротань волнуется из-за состава сборной Украины»
Футбол
09 июля 2024, 14:29 |
781
0

Президент НОК: «Ротань волнуется из-за состава сборной Украины»

Гутцайт надеется, что команда покажет результат

09 июля 2024, 14:29 |
781
0
Президент НОК: «Ротань волнуется из-за состава сборной Украины»
УАФ. Руслан Ротань

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт признал, что наставника олимпийской сборной Украины волнует ситуацию с составом на Игры.

Зарубежные клубы своих лидеров не отпустили, а украинские команды согласились отпустить далеко не всех ведущих футболистов, что сказалось на составе.

«У меня был разговор с главным тренером. Он волнуется, потому что очень хочет иметь мощный состав. На эту тему общались с Андреем Шевченко, главой УАФ и всем руководством. Они тоже хотят, чтобы команда была сильной и мощной, чтобы на Олимпийских играх Украина выглядела сильной».

«Возможно, это к лучшему, что будут молодые футболисты и они будут все больше хотеть побеждать, бежать и проявить себя», – сказал Гутцайт.

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Вадим Гутцайт сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань Олимпийские игры 2024
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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