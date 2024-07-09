«Можем это сделать». Барселона готова подписать звезду сборной Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что клуб исправил финансовую ситуацию и сейчас может провести минимум один серьезный трансфер.

Целью каталонцев является вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс.

«Мне нравится игра Нико Уильямса. И я могу сказать, что «Барселона» может сделать это подписание. Учитывая ту работу, которую мы проделали, «Барселона» уже может проводить такие трансферы», — сказал Лапорта.

21-летний Уильямс является одним из лидеров сборной Испании, которая вышла в полуфинал Евро-2024.