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  4. «Можем это сделать». Барселона готова подписать звезду сборной Испании
Испания
09 июля 2024, 14:11 |
842
0

«Можем это сделать». Барселона готова подписать звезду сборной Испании

Клуб считает, что у него есть деньги на Уильямса

09 июля 2024, 14:11 |
842
0
«Можем это сделать». Барселона готова подписать звезду сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что клуб исправил финансовую ситуацию и сейчас может провести минимум один серьезный трансфер.

Целью каталонцев является вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс.

«Мне нравится игра Нико Уильямса. И я могу сказать, что «Барселона» может сделать это подписание. Учитывая ту работу, которую мы проделали, «Барселона» уже может проводить такие трансферы», — сказал Лапорта.

21-летний Уильямс является одним из лидеров сборной Испании, которая вышла в полуфинал Евро-2024.

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Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы трансферы Ла Лиги Жоан Лапорта чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Catalunya Ràdio
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