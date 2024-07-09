Коди ГАКПО: «Наша цель – выйти в финал»

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Англии:

«Пока что это был великолепный турнир для нас. Я чувствую, что мы уже сделали шаг вперед по сравнению с чемпионатом мира по футболу 2022 года. И я счастлив быть частью этого.

Это очень сильный турнир от нас. Мы сейчас в полуфинале, и очевидно, что это не конец турнира. Каждая команда в полуфинале просто хочет попасть в финал. Это касается и нас. Это наша цель».

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.