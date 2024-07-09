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  4. Коди ГАКПО: «Наша цель – выйти в финал»
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 14:17 |
190
1

Коди ГАКПО: «Наша цель – выйти в финал»

Нападающий сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча против Англии

09 июля 2024, 14:17 |
190
1
Коди ГАКПО: «Наша цель – выйти в финал»
УЕФА. Коди Гакпо

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Англии:

«Пока что это был великолепный турнир для нас. Я чувствую, что мы уже сделали шаг вперед по сравнению с чемпионатом мира по футболу 2022 года. И я счастлив быть частью этого.

Это очень сильный турнир от нас. Мы сейчас в полуфинале, и очевидно, что это не конец турнира. Каждая команда в полуфинале просто хочет попасть в финал. Это касается и нас. Это наша цель».

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Англия Коди Гакпо
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Saar
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