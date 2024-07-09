Сборную Уэльса возглавил легендарный экс-нападающий команды

44-летний Крейг Беллами стал главным тренером национальной сборной Уэльса.

Сообщается, что с ним подписан контракт, который будет действовать до 2028 года.

Беллами, который до этого выполнял обязанности главного тренера в английском «Бернли», сменил во главе сборной Уэльса Роба Пейджа. Он был главным тренером «драконов» с 2020 года.

Сборная Уэльса осенью 2024 года сыграет в группе 4 дивизиона В Лиги наций УЕФА, где ее соперниками будут команды Турции, Исландии и Черногории.