Сборную Уэльса возглавил легендарный экс-нападающий команды
Работу с валлийцами начинает Крейг Беллами
44-летний Крейг Беллами стал главным тренером национальной сборной Уэльса.
Сообщается, что с ним подписан контракт, который будет действовать до 2028 года.
Беллами, который до этого выполнял обязанности главного тренера в английском «Бернли», сменил во главе сборной Уэльса Роба Пейджа. Он был главным тренером «драконов» с 2020 года.
Сборная Уэльса осенью 2024 года сыграет в группе 4 дивизиона В Лиги наций УЕФА, где ее соперниками будут команды Турции, Исландии и Черногории.
Croeso Bellamy 🏴— Wales 🏴 (@Cymru) July 9, 2024
📰 https://t.co/Uo7GX0ayUA#CroesoBellamy | #TogetherStronger pic.twitter.com/5lzipH42iv
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