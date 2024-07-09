Николай МИХАЙЛЕНКО: «На Олимпиаде будем пытаться показать результат»
Полузащитник олимпийской сборной Украины поделился ожиданиями от Игр
Полузащитник сборной Украины U-23 Николай Михайленко поделился планами на футбольный турнир Олимпиады-2024.
– Вас вызвали в Олимпийскую сборную, которая впервые в истории вышла на Олимпиаду. Какие у Вас ожидания от нее?
– Понимаем, что соперники непростые, сильные, но тем интереснее. Посмотреть на себя на их фоне – многого стоит. Далеко не каждый год можно так себя проявить. Будем стараться показать наилучший результат.
– Кого из соперников уже знаете?
– Конечно, знаем и видим, каких успехов достигают игроки, например, сборной Аргентины, за которую играет Хулиан Альварес – он в составе «Манчестер Сити» недавно выиграл Лигу чемпионов. Но я считаю, что на поле играет команда, и, если у нас будет единая команда, то ни одна индивидуальность не сможет ей ничего противопоставить.
– Какое настроение в Олимпийской сборной? Насколько команда готова?
– Мы еще будем готовиться. Считаю, все, кого туда вызвали, заслуживают этого. Будем стараться и точно будем отдавать все силы.
На групповом этапе футбольного турнира Олимпиады Украина сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).
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