Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец

Главный тренер болгарского «Пирина» Александр Бабич рассказал о ситуации в переговорах с одесским «Черноморцем»:

«Предложение от руководства «Черноморца» и общение между нами были – это правда. Я высказал пожелания относительно своего тренерского штаба. Главное условие – закрыть долги перед футболистами. Это очень влияет на микроклимат в коллективе и эффективность рабочего процесса. Я был в подобной ситуации и как игрок, и как тренер. Знаю, что в такой атмосфере очень сложно тренировать и тренироваться.

Руководство нашего с помощниками нынешнего клуба готово войти в положение, но без ущерба для команды, которая также готовится к новому сезону. С другой стороны, очевидно, что и для «Черноморца» драгоценное время уходит. Для качественной подготовки к сезону нужно 3-4 недели тренировок в полном составе. Сейчас же нет ни времени, ни людей. Поэтому как дедлайн для всех сторон установили середину этой недели. Все решится в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что альтернативой Александру Бабичу для «Черноморца» является Вячеслав Шевчук.