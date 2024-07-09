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  4. Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 11:31 |
782
0

Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец

Специалист требует закрыть долги перед футболистами

09 июля 2024, 11:31 |
782
0
Бабич назвал условие, при котором согласится возглавить Черноморец
dynamo.kiev.ua. Александр Бабич

Главный тренер болгарского «Пирина» Александр Бабич рассказал о ситуации в переговорах с одесским «Черноморцем»:

«Предложение от руководства «Черноморца» и общение между нами были – это правда. Я высказал пожелания относительно своего тренерского штаба. Главное условие – закрыть долги перед футболистами. Это очень влияет на микроклимат в коллективе и эффективность рабочего процесса. Я был в подобной ситуации и как игрок, и как тренер. Знаю, что в такой атмосфере очень сложно тренировать и тренироваться.

Руководство нашего с помощниками нынешнего клуба готово войти в положение, но без ущерба для команды, которая также готовится к новому сезону. С другой стороны, очевидно, что и для «Черноморца» драгоценное время уходит. Для качественной подготовки к сезону нужно 3-4 недели тренировок в полном составе. Сейчас же нет ни времени, ни людей. Поэтому как дедлайн для всех сторон установили середину этой недели. Все решится в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что альтернативой Александру Бабичу для «Черноморца» является Вячеслав Шевчук.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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