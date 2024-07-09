Ман Юнайтед рассматривает подписание партнера по флангу Мудрика
«Красные дьяволы» нацелились на Бена Чилвелла из «Челси»
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания английского левого защитника лондонского «Челси» Бена Чилуэлла, сообщает британское издание Daily Mail.
По информации источника, «красные дьяволы» видят в 27-летнем футболисте конкурента для Люка Шоу, однако он является лишь одним из имен в списке кандидатов.
В сезоне 2023/24 Бен Чилуэлл провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» приобретет нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзе.
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