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  4. Ман Юнайтед рассматривает подписание партнера по флангу Мудрика
Англия
09 июля 2024, 11:47 |
314
0

Ман Юнайтед рассматривает подписание партнера по флангу Мудрика

«Красные дьяволы» нацелились на Бена Чилвелла из «Челси»

09 июля 2024, 11:47 |
314
0
Ман Юнайтед рассматривает подписание партнера по флангу Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания английского левого защитника лондонского «Челси» Бена Чилуэлла, сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» видят в 27-летнем футболисте конкурента для Люка Шоу, однако он является лишь одним из имен в списке кандидатов.

В сезоне 2023/24 Бен Чилуэлл провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» приобретет нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзе.

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Дмитро Вербинський Источник: Daily Mail
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