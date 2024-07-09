Джордан ПИКФОРД: «Мы должны быть лучшими»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Нам пришлось снова залезть в окопы для победы над Швейцарией, но в этом и заключается суть турнирного футбола: ни одна игра не бывает легкой. Это было большим облегчением.

У них свой тип личности, свой тип персонала, и они играют так, как они играют, и это не изменится. То, как они играют, не влияет на то, как играем мы, речь идет о том, что мы должны выйти на этот уровень и быть лучшими в этот вечер.

Нет слов, чтобы описать это. У нас менталитет «никогда не останавливаться», и мы продолжаем настаивать, и мы продолжаем переступать черту, а это уже само по себе искусство».

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.