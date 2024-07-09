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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 10:26 |
52
0

Джордан ПИКФОРД: «Мы должны быть лучшими»

Вратарь сборной Англии поделился ожиданиями от матча против Нидерландов

09 июля 2024, 10:26 |
52
0
Джордан ПИКФОРД: «Мы должны быть лучшими»
УЕФА

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Нам пришлось снова залезть в окопы для победы над Швейцарией, но в этом и заключается суть турнирного футбола: ни одна игра не бывает легкой. Это было большим облегчением.

У них свой тип личности, свой тип персонала, и они играют так, как они играют, и это не изменится. То, как они играют, не влияет на то, как играем мы, речь идет о том, что мы должны выйти на этот уровень и быть лучшими в этот вечер.

Нет слов, чтобы описать это. У нас менталитет «никогда не останавливаться», и мы продолжаем настаивать, и мы продолжаем переступать черту, а это уже само по себе искусство».

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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