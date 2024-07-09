Гарет САУТГЕЙТ: «Это кубковый турнир, может произойти что угодно»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Третий полуфинал на крупных турнирах? Дело в том, что сейчас мы последовательно стучимся в дверь, и именно эта последовательность, в конце концов, обеспечит тот момент, который позволит нам переступить черту.

Нет сомнений, что Нидерланды являются более качественной командой, чем те, с которыми мы играли до этого времени. Я бы сказал, что в Нидерландах немного выше качество игры на определенных участках поля, и они имеют меньше возможностей для ошибок.

Нет ни одной причины, почему мы не можем обыграть одну команду в определенный вечер. Это кубковый турнир, может произойти что угодно».

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.