Яков КИНАРЕЙКИН: «Представлять Украину на Олимпиаде – это большая честь»

Вратарь сборной Украины U-23 Яков Кинарейкин поделился планами на футбольный турнир Олимпиады-2024:

«Относительно олимпийской сборной, для меня это огромная честь представлять нашу страну на таком турнире, на первой Олимпиаде в истории, где Украина будет играть. Это очень большая честь, это большая оценка моей работы, моих усилий. Я очень благодарен тренерскому штабу за вызов и за возможность показать себя на таком уровне, поэтому от себя я буду делать все, что возможно, буду прикладывать максимум усилий, чтобы быть первым номером на Олимпиаде. Очень хочется играть постоянно, тем более, что это большой исторический для нашей страны турнир».

На групповом этапе футбольного турнира Олимпиады Украина сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).