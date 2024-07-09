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  4. Люк ШОУ: «Мы любим Гарета Саутгейта. Он именно тот, кто нам нужен»
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 09:11 |
290
0

Люк ШОУ: «Мы любим Гарета Саутгейта. Он именно тот, кто нам нужен»

Защитник сборной Англии поделился ожиданиями от матча против Нидерландов

09 июля 2024, 09:11 |
290
0
Люк ШОУ: «Мы любим Гарета Саутгейта. Он именно тот, кто нам нужен»
УЕФА. Люк Шоу

Защитник сборной Англии Люк Шоу поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«В начале турнира от меня ожидали, что я вернусь после травмы намного раньше. Я пережил немало неудач. Сейчас я здесь, и мне было очень приятно выйти на поле в матче против Швейцарии.

Теперь у нас будет еще один полуфинал... мы любим Гарета Саутгейта. Я думаю, что он действительно хорош. Он именно тот, кто нам нужен. Он всегда ставит игроков на первое место, и благодаря этому мы можем выходить на поле и стараться быть на высоте.

Слабости Нидерландов? Я не думаю, что у них есть какие-то проблемы. Это действительно хорошая команда. Они очень хорошо натренированы. Мы просто должны сосредоточиться на том, что мы должны сделать.

Самое главное – это победа. На данный момент, нравится это людям или нет, то, как мы играем, вывело нас в полуфинал. Это все, что имеет значение».

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Англия Люк Шоу Гарет Саутгейт
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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