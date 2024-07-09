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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 08:48 | Обновлено 09 июля 2024, 09:06
93
0

Натан АКЕ: «Это будет тяжело»

Защитник сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча против Англии

09 июля 2024, 08:48 | Обновлено 09 июля 2024, 09:06
93
0
Натан АКЕ: «Это будет тяжело»
УЕФА. Натан Аке

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Англии:

«Я с нетерпением жду игру. В составе Англии есть много игроков, которых я знаю по Премьер-лиге. Мы знаем их индивидуальные качества, и это полуфинал, поэтому будет тяжело.

Мы набираем обороты. Мы прошли через тяжелые этапы в начале турнира, а теперь прошли еще одно испытание, так что мы готовы. Аутсайдер мы или нет, это не имеет значения. Мы сосредоточены на себе. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы уже очень близко».

Матч Нидерланды – Англия состоится 10 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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