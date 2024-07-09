Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси
Англия
09 июля 2024, 08:04 |
2274
0

ФОТО. Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси

Украинский вингер решил не использовать дополнительные дни отпуска для участников Евро-2024

09 июля 2024, 08:04 |
2274
0
ФОТО. Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси
Instagram. Михаил Мудрик

В понедельник, 8 июля 2024 года, украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с клубом.

Для 23-летнего футболиста эта тренировка стала первой под руководством нового главного тренера «синих» Энцо Марески.

Интересно, что игрокам, участвовавшим на Евро-2024, «Челси» разрешил взять дополнительные дни отпуска, но Мудрик, похоже, решил как можно скорее вернуться к тренировкам.

В сезоне 2023/24 Михаил Мудрик провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

ФОТО. Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси

По теме:
Стало известно, почему Днепр-1 не вышел из отпуска
Верес сыграет против Полесья товарищеский матч в Ровно
Олег КУДРИК: «Наша победа над ЛНЗ была закономерной»
Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы фото
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: киевское Динамо отдаст в аренду за границу двух игроков
Футбол | 09 июля 2024, 01:12 0
Источник: киевское Динамо отдаст в аренду за границу двух игроков
Источник: киевское Динамо отдаст в аренду за границу двух игроков

Булеца будет играть за Лехию Гданьск, а Сирота уйдет в Маккаби Хайфа

Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Футбол | 08 июля 2024, 15:57 7
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется

Андрей хочет получить гарантии игровой практики

Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Футбол | 08.07.2024, 11:31
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Романо: МЮ работает над трансферами Брантуэйта и де Лигта
Футбол | 09.07.2024, 05:01
Романо: МЮ работает над трансферами Брантуэйта и де Лигта
Романо: МЮ работает над трансферами Брантуэйта и де Лигта
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Футбол | 08.07.2024, 14:33
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
08.07.2024, 08:54 8
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 38
Футбол
Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
07.07.2024, 12:45 8
Волейбол
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
08.07.2024, 07:05 1
Бокс
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
07.07.2024, 13:32 17
Футбол
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
08.07.2024, 15:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем