ФОТО. Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси
Украинский вингер решил не использовать дополнительные дни отпуска для участников Евро-2024
В понедельник, 8 июля 2024 года, украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с клубом.
Для 23-летнего футболиста эта тренировка стала первой под руководством нового главного тренера «синих» Энцо Марески.
Интересно, что игрокам, участвовавшим на Евро-2024, «Челси» разрешил взять дополнительные дни отпуска, но Мудрик, похоже, решил как можно скорее вернуться к тренировкам.
В сезоне 2023/24 Михаил Мудрик провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
ФОТО. Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси
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