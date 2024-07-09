В понедельник, 8 июля 2024 года, украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с клубом.

Для 23-летнего футболиста эта тренировка стала первой под руководством нового главного тренера «синих» Энцо Марески.

Интересно, что игрокам, участвовавшим на Евро-2024, «Челси» разрешил взять дополнительные дни отпуска, но Мудрик, похоже, решил как можно скорее вернуться к тренировкам.

В сезоне 2023/24 Михаил Мудрик провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

ФОТО. Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси