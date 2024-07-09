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  4. Юссуф ФОФАНА: «Мы хотим забивать, но не важно, кто будет это делать»
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 08:16 |
117
1

Юссуф ФОФАНА: «Мы хотим забивать, но не важно, кто будет это делать»

Полузащитник сборной Франции поделился мнениями в преддверии матча против Испании

09 июля 2024, 08:16 |
117
1
Юссуф ФОФАНА: «Мы хотим забивать, но не важно, кто будет это делать»
УЕФА. Юссуф Фофана

Полузащитник сборной Франции Юссуф Фофана поделился мыслями накануне полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Забить гол – это цель в футболе. Когда вы видите наши крики радости, это скорее облегчение, как тот момент в квалификации или гол, который вызвал Рандал Коло Муани в ворота Бельгии. Это больше облегчение, потому что при счете 0:0, чем больше времени проходит, тем больше возрастает давление. Мы хотим забить, но пока мяч летит в сетку, не имеет значения, кто забивает. Это все равно считается.

Когда он говорит о пенальти перед серией, мы его слушаем – и точка. Я знаю только одного игрока, который так делал. Будь то он или такой игрок, как Антуан Гризманн. Они делали вещи, которые большинство игроков не делали. Поэтому когда они говорят, мы слушаем».

Матч Испания – Франция состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Юссуф Фофана сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Франция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Saar
Не забили ж ніхрена за 4 гри!)) . Тому бийте Іспанії!
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