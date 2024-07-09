Стало известно, почему Днепр-1 не вышел из отпуска

В понедельник, 8 июля 2024 года, должен был начаться летний тренировочный сбор «Днепра-1», однако спортивный клуб в назначенную дату так и не вышел из отпуска.

Как стало известно изданию Sportarena, причина заключается в том, что днепряне не имеют достаточного количества футболистов. Отмечается, что «Днепру-1» не хватает игроков даже на то, чтобы собрать стартовый состав.

Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций. Там команда 25 июля и 1 августа должна провести матчи против венгерской «Академии Пушкаша».

Ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о ситуации с поиском новых инвесторов.