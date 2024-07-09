Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Днепр-1 не вышел из отпуска
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 07:52 |
2138
1

Стало известно, почему Днепр-1 не вышел из отпуска

Клубу не хватает игроков даже на стартовый состав

09 июля 2024, 07:52 |
2138
1
Стало известно, почему Днепр-1 не вышел из отпуска
СК Днепр-1

В понедельник, 8 июля 2024 года, должен был начаться летний тренировочный сбор «Днепра-1», однако спортивный клуб в назначенную дату так и не вышел из отпуска.

Как стало известно изданию Sportarena, причина заключается в том, что днепряне не имеют достаточного количества футболистов. Отмечается, что «Днепру-1» не хватает игроков даже на то, чтобы собрать стартовый состав.

Сезон 2023/24 «Днепр-1» закончил на 4-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 52 очка в 30 матчах чемпионата. Именно этот результат позволил днепрянам получить право на участие во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций. Там команда 25 июля и 1 августа должна провести матчи против венгерской «Академии Пушкаша».

Ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал о ситуации с поиском новых инвесторов.

По теме:
ФОТО. Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси
Яков КИНАРЕЙКИН: «У меня были предложения из Испании, Чехии и Португалии»
Президент Хуста подтвердил, что команда будет играть в Первой лиге
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Другие виды | 08 июля 2024, 15:15 0
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих
Президент Зеленский отреагировал на мировой рекорд, установленный Магучих

Ярослава установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту

Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Футбол | 08 июля 2024, 11:31 23
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что рассматривается кандидатура Андреа Мальдеры

Дидье ДЕШАМ: «Если вам скучно, посмотрите другую игру»
Футбол | 09.07.2024, 03:20
Дидье ДЕШАМ: «Если вам скучно, посмотрите другую игру»
Дидье ДЕШАМ: «Если вам скучно, посмотрите другую игру»
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Футбол | 08.07.2024, 10:36
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Гонка за центрбеком. Карпаты хотят перехватить у Полесья защитника Днепра-1
Футбол | 09.07.2024, 01:59
Гонка за центрбеком. Карпаты хотят перехватить у Полесья защитника Днепра-1
Гонка за центрбеком. Карпаты хотят перехватить у Полесья защитника Днепра-1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Мутный клуб, мутные хозяева, мутная история.
Если проблема лишь в том, чтобы появились новые спонсоры нужно русолу уйти, то в чем проблема?
Он же уже ушел.
Береза на всех наезжает. Йовичеч, русол, фридман и ко - все у него виноваты.
На самих минусовых наплевать. За украинских футбол обидно. Гробят его.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 1
Футбол
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
08.07.2024, 07:37
Бокс
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 17:06 29
Теннис
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
08.07.2024, 08:54 8
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
08.07.2024, 15:58 23
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем