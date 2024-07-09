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  4. Адриен РАБЬО: «Испания показала лучший футбол на турнире»
Чемпионат Европы
09 июля 2024, 07:29 |
14
0

Адриен РАБЬО: «Испания показала лучший футбол на турнире»

Полузащитник сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Испании

09 июля 2024, 07:29 |
14
0
Адриен РАБЬО: «Испания показала лучший футбол на турнире»
УЕФА. Адриен Рабьо

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо поделился ожиданиями от полуфинального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Мы дошли до полуфинала важного соревнования, сыграв с очень хорошими соперниками. Мы сосредоточены на победе как команда.

Испания показала лучший футбол на турнире. Они имеют великолепных вингеров и могут проходить в финальную треть. Они также знают, как забивать голы. Это очень целостная команда, которая имеет свои сильные стороны, но, наверное, и слабые тоже. Мы уверены в себе и знаем, что должны делать. Мы здесь не просто так, и я надеюсь, что это будет замечательная битва.

Тот факт, что мы в полуфинале, говорит сам за себя. Мы сделали все необходимое, чтобы попасть сюда. Мы хотим поднять трофей Евро после того, как были так близко на чемпионате мира в 2022 году.

Настроение очень хорошее. Мы очень счастливы быть здесь. Мы так много отдали, чтобы попасть в полуфинал. Было много тяжелых битв, через которые нам удалось пройти, и мы с нетерпением ждем этот полуфинал против Испании, который может привести нас в финал».

Матч Испания – Франция состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Испания – Франция. Текстовая трансляция матча
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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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