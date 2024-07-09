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  4. Яков КИНАРЕЙКИН: «У меня были предложения из Испании, Чехии и Португалии»
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 07:16 |
207
0

Яков КИНАРЕЙКИН: «У меня были предложения из Испании, Чехии и Португалии»

Уже бывший вратарь «Днепра-1» рассказал о поисках новой команды

09 июля 2024, 07:16 |
207
0
Яков КИНАРЕЙКИН: «У меня были предложения из Испании, Чехии и Португалии»
СК Днепр-1. Яков Кинарейкин

Бывший вратарь «Днепра-1» Яков Кинарейкин рассказал о поисках новой команды.

– Яков, как у Вас сейчас дела?

– У меня все хорошо. Сейчас нахожусь в расположении Олимпийской сборной. Едем во Францию на подготовку, а потом и на сам турнир. 5 июля я покинул «Днепр-1» и больше не являюсь игроком этого клуба.

– Как оцените период, проведенный в «Днепре-1»?

– Период, проведенный в «Днепре-1», я оцениваю максимально положительно для меня. Дебютировал во взрослом футболе: в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференции, в УПЛ, за что очень благодарен тренерскому штабу, а также большое спасибо за доверие. Отдельная благодарность всем игрокам, которые помогали мне на футбольном поле. Без них бы этого всего не было. Период в «Днепре-1» для меня максимально положительный. Даже учитывая, что с клубом сейчас непонятная ситуация, все равно я очень благодарен за все, что он сделал для меня.

– Сейчас слухи Вас активно сватают в «Карпаты». Что можете сказать об этой информации? Какие еще клубы вами интересовались в последнее время?

– О «Карпатах» ничего не могу сказать. Вскоре, я думаю, все узнаете о моем новом клубе. Предложений было много. Мы выбирали с моим агентом, то есть с моим отцом, лучшее для меня. Выбирали долго. Предложений было много, в том числе и за рубежом. И выбрали лучший для меня вариант.

– Можно подробнее о вариантах за рубежом? Названия клубов или хотя бы из каких стран?

– Вообще полной информацией владеет мой агент и доносит мне уже конкретные предложения. Мне лично известно, что были предложения из Испании, Чехии и несколько вариантов из Португалии.

Ранее Яков Кинарейкин попрощался с болельщиками «Днепра-1».

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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