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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 03:20 | Обновлено 09 июля 2024, 03:27
169
0

Дидье ДЕШАМ: «Если вам скучно, посмотрите другую игру»

Главный тренер сборной Франции высказался о своей команде

09 июля 2024, 03:20 | Обновлено 09 июля 2024, 03:27
169
0
Дидье ДЕШАМ: «Если вам скучно, посмотрите другую игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам (справа)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подошел ожиданиям от полуфинала Евро-2025, в котором его команда будет играть против Испании.

«Если вам скучно, посмотрите другую игру – вам не нужно нас смотреть, это хорошо.

Возможно, это уже не то, что было в прошлом, но мы имеем возможность разжечь эмоции и сделать многих французов счастливыми своими результатами, особенно после тяжелого периода в нашей стране», – сказал Дешам.

Игра Испания – Франция начнется 9 июля в 22:00.

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Сергей Рипьюк Источник: BBC
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