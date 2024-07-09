Дидье ДЕШАМ: «Если вам скучно, посмотрите другую игру»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подошел ожиданиям от полуфинала Евро-2025, в котором его команда будет играть против Испании.

«Если вам скучно, посмотрите другую игру – вам не нужно нас смотреть, это хорошо.

Возможно, это уже не то, что было в прошлом, но мы имеем возможность разжечь эмоции и сделать многих французов счастливыми своими результатами, особенно после тяжелого периода в нашей стране», – сказал Дешам.

Игра Испания – Франция начнется 9 июля в 22:00.