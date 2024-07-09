Чемпионат Европы09 июля 2024, 03:20 | Обновлено 09 июля 2024, 03:27
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Дидье ДЕШАМ: «Если вам скучно, посмотрите другую игру»
Главный тренер сборной Франции высказался о своей команде
09 июля 2024, 03:20 | Обновлено 09 июля 2024, 03:27
169
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подошел ожиданиям от полуфинала Евро-2025, в котором его команда будет играть против Испании.
«Если вам скучно, посмотрите другую игру – вам не нужно нас смотреть, это хорошо.
Возможно, это уже не то, что было в прошлом, но мы имеем возможность разжечь эмоции и сделать многих французов счастливыми своими результатами, особенно после тяжелого периода в нашей стране», – сказал Дешам.
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