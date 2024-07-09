Полузащитник сборной Испании Родри поделилчя эмоциями от предстоящего матча против Франции в полуфинале Евро-2024, который начнется 9 июля в 22:00.

«Франция – это если не лучшая, то одна из двух лучших сборных мира. Они доказали свой класс за последние несколько лет. Это очень физически сильная команда, образец в этом отношении. Они хороши на контратаках, хороши с мячом... У этой сборной много талантов.

Мы не боимся. Мы здесь, чтобы выиграть титул. Мы не витаем в облаках и понимаем, что надо сделать против такого соперника, и именно так мы и собираемся сыграть.

Игра в центре защиты? Думаю, у нас достаточно игроков, которые могут выйти на этой позиции и провести прекрасный матч. Но решение за тренером», – сказал Родри.