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Товарищеские матчи
Металлист 1925-2
08.07.2024 11:00 – FT 3 : 3
Рух Львов U19
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Украина. Вторая лига
08 июля 2024, 22:59 | Обновлено 08 июля 2024, 23:15
167
0

Молодежь Руха устроила голевую перестрелку с резервистами Металлиста 1925

Команды забили по три гола в ворота соперников

08 июля 2024, 22:59 | Обновлено 08 июля 2024, 23:15
167
0
Молодежь Руха устроила голевую перестрелку с резервистами Металлиста 1925
ФК Рух

В первом спарринге во время подготовки к сезону 2024/25 юниоры Руха сыграли вничью с Металлистом 1925-2 (3:3).

Денис Колчин продолжает проводить смену поколений в составе «желто-черных», поэтому шанс проявить себя получили игроки 2007 года рождения.

Старт спарринга был успешен для харьковчан, ведь на 8-й минуте «Металлист 1925» открыл счет в матче, а на 12-й минуте удвоил свое преимущество, когда потенциальный новичок гостей реализовал пенальти. «Руховцы» ответили великолепной атакой на 34-й минуте, которую разогнал Горин и отдал на Дороша, и форвард «желто-черных» сократил отставание в счете.

Через три минуты харьковчане забили в третий раз – снова отличился игрок, находящийся на просмотре в составе «Металлиста 1925». Но уже в следующей атаке львовяне заработали угловой, подачу с которого точным ударом завершил потенциальный новичок юниоров «Руха».

Во втором тайме обе команды провели ощутимую ротацию состава. На 56-й минуте Саноцкий подставил ногу после выстрела со средней дистанции и направил мяч в сетку. В итоге матч закончился боевой ничьей со счетом 3:3.

Товарищеский матч

8 июля 2024. Винники, стадион им. Б. Маркевича

Рух U-19 (Львов) – Металлист 1925-2 (Харьков) – 3:3 (2:3)

Голы: Дорош, 34, ИНП, 39, Саноцкий, 56 – ИНП, 8, ИНП, 12 (пенальти), ИНП, 37

Удаление: Горин, 42 (прямая красная)

Рух U-19: ИНП (Саган, 46), ИНП (Саноцкий, 46), Фицик (ИНП, 67), ИНП (Гончарук, 46), Горин (Черкес, 46), Микляш (Крук, 46), Богун (ИНП , 46), Дзюнь (Муха, 46), Мужиловский (ИНП, 46), Бондарь (Панькивский, 16), Дорош (Богун, 67)

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Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
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