САУТГЕЙТ: «Наши СМИ сливают тактику через два часа после тренировки»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пожаловался на английские СМИ:

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после окончания тренировки. Они могут упрекнуть меня за то, что я сказал, что они получили её непосредственно из нашего лагеря, и возможно, так оно и было, но как это помогает команде?

Как помогает команде то, что мы даем швейцарцам, которые могли ожидать, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать? Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в таких условиях. Это сложно, тяжелее, чем должно быть, но мы все равно движемся дальше».

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 10 июля.