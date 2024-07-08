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Чемпионат Европы
08 июля 2024, 15:56 | Обновлено 08 июля 2024, 15:57
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САУТГЕЙТ: «Наши СМИ сливают тактику через два часа после тренировки»

Главный тренер сборной Англии пожаловался на собственные СМИ

08 июля 2024, 15:56 | Обновлено 08 июля 2024, 15:57
170
0
САУТГЕЙТ: «Наши СМИ сливают тактику через два часа после тренировки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пожаловался на английские СМИ:

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после окончания тренировки. Они могут упрекнуть меня за то, что я сказал, что они получили её непосредственно из нашего лагеря, и возможно, так оно и было, но как это помогает команде?

Как помогает команде то, что мы даем швейцарцам, которые могли ожидать, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать? Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в таких условиях. Это сложно, тяжелее, чем должно быть, но мы все равно движемся дальше».

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Нидерландов. Встреча состоится 10 июля.

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Нидерланды - Англия сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт СМИ
Алексей Тиньков Источник: talkSPORT
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